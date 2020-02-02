HDP ağzıyla konuşan CHP'li vekil terörle mücadeleye 'savaş' dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP ağzıyla konuşarak Türkiye’nin terörle mücadelesinden 'savaş’ politikası olarak bahsetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Van İl Başkanlığı'nın Olağan Genel Kuruluna katılarak divan başkanlığı yaptı. Seçimlerde HDP ile gizli ittifak halinde olan CHP'li Kaya, kahraman Mehmetçik'in kar kış demeden terörle mücadelesini karalamaya çalışarak 'savaş' politikasından bahsetti.
CHP'li Kaya, "CHP Cumhuriyeti kuran partidir; artık bu bölgede tabela partisi olmaya tahammülümüz yok. Van'da da, Diyarbakır'da da, Şanlıurfa'da da, Mardin'de de, Batman'da da, Siirt'te de, Hakkari'de de, Bitlis'te de, Bingöl'de de, Şırnak'da da, Ağrı'da da halkın umudu biz olmalıyız." dedi.
HDP AĞZIYLA KONUŞTU
Barışın umudu CHP'dir iddiasında bulunan ve terörle mücadeleyi 'savaş' politikası olarak yorumlayan Kaya, "Kürt sorununun, askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini yaşadığımız acılardan öğrendik. Kürt sorununu savaş politikalarıyla, silahla çözmeye çalışmak, yaralarımızı derinleştirmekten öteye gitmeyecektir. Birbirimizi öldürmekle, tehditle, sivilleri, askeri, polisi öldürmekle Kürt sorunu çözülemez." ifadelerini kullandı.
Kaya sözlerine şöyle devam etti:
Kürt sorununun ilacı; demokrasidir, insan haklarıdır, evrensel hukuktur, bağımsız yargıdır, adalettir! Adaletin Diyarbakır'da ayrı, Ankara'da ayrı tecelli ettiği bir ülkede barış olur mu? Evlatları ölmesin, öldürmesin diye gözyaşı döken analar arasında ayrım yapmak; acıları yarıştırmak, bir anayı kucaklarken, diğerini tekmelemek bize barışın kapısı açar mı?
Bizim tek hedefimiz ölmeden, öldürmeden barışa giden yolu hep birlikte bulmaktır.
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