  • Bist 100
    119140
  • Dolar
    5,9856
  • Euro
    6,6400
  • Altın
    304,8750
İstanbul
0 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü
HDP ağzıyla konuşan CHP'li vekil terörle mücadeleye 'savaş' dedi HDP ağzıyla konuşan CHP'li vekil terörle mücadeleye 'savaş' dedi
Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke eden cevap Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke eden cevap
FETÖ, devletin en kritik kurumunu bu haberleşme programıyla yönlendirmiş FETÖ, devletin en kritik kurumunu bu haberleşme programıyla yönlendirmiş
Büyükçekmece'de gürültü cinayeti! Büyükçekmece'de gürültü cinayeti!
Halı sahada ölüm Halı sahada ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız yok
Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Bursa'da yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
Halı sahada yaşanan ölüm kameralarda Halı sahada yaşanan ölüm kameralarda
Antalya 2020'ye rekorla başladı Antalya 2020'ye rekorla başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması
Rusya: ABD sözde barış planı BMGK kararlarıyla uyuşmuyor Rusya: ABD sözde barış planı BMGK kararlarıyla uyuşmuyor
Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk maçta rekor kırdı Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaki ilk maçta rekor kırdı
Sörloth'tan Trabzonspor tarihine geçecek performans Sörloth'tan Trabzonspor tarihine geçecek performans
Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi
Manisa 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı Manisa 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar Sen misin Çin'e giden! Neye uğradıklarını şaşırdılar
İranlı vekilden çarpıcı açıklama: Yaptırımlar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor İranlı vekilden çarpıcı açıklama: Yaptırımlar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor
Antalya’da vatandaşlar şubat ayında denizin ve güneşin tadını çıkardılar Antalya’da vatandaşlar şubat ayında denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Şubat 2020 Pazar 17:07:19 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 17:09:53

HDP ağzıyla konuşan CHP'li vekil terörle mücadeleye 'savaş' dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP ağzıyla konuşarak Türkiye’nin terörle mücadelesinden 'savaş’ politikası olarak bahsetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Van İl Başkanlığı'nın Olağan Genel Kuruluna katılarak divan başkanlığı yaptı. Seçimlerde HDP ile gizli ittifak halinde olan CHP'li Kaya, kahraman Mehmetçik'in kar kış demeden terörle mücadelesini karalamaya çalışarak 'savaş' politikasından bahsetti.

CHP'li Kaya, "CHP Cumhuriyeti kuran partidir; artık bu bölgede tabela partisi olmaya tahammülümüz yok. Van'da da, Diyarbakır'da da, Şanlıurfa'da da, Mardin'de de, Batman'da da, Siirt'te de, Hakkari'de de, Bitlis'te de, Bingöl'de de, Şırnak'da da, Ağrı'da da halkın umudu biz olmalıyız." dedi.

HDP AĞZIYLA KONUŞTU

Barışın umudu CHP'dir iddiasında bulunan ve terörle mücadeleyi 'savaş' politikası olarak yorumlayan Kaya, "Kürt sorununun, askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini yaşadığımız acılardan öğrendik. Kürt sorununu savaş politikalarıyla, silahla çözmeye çalışmak, yaralarımızı derinleştirmekten öteye gitmeyecektir. Birbirimizi öldürmekle, tehditle, sivilleri, askeri, polisi öldürmekle Kürt sorunu çözülemez." ifadelerini kullandı.

Kaya sözlerine şöyle devam etti:

Kürt sorununun ilacı; demokrasidir, insan haklarıdır, evrensel hukuktur, bağımsız yargıdır, adalettir! Adaletin Diyarbakır'da ayrı, Ankara'da ayrı tecelli ettiği bir ülkede barış olur mu? Evlatları ölmesin, öldürmesin diye gözyaşı döken analar arasında ayrım yapmak; acıları yarıştırmak, bir anayı kucaklarken, diğerini tekmelemek bize barışın kapısı açar mı?

Bizim tek hedefimiz ölmeden, öldürmeden barışa giden yolu hep birlikte bulmaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ