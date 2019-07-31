31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:17:40 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18:07
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal getirildi
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet Tutal atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Ahmet Tutal getirildi.
(AA)
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