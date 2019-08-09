Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan'a ait MiG 29 uçağının enkazını SAK timi buldu
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan'a ait MiG 29 uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK Timi tarafından ROV cihazı ile tespit edildi. Müteakiben dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsü alındı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK Timi tarafından, Hazar Denizine düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı ROV cihazı ile tespit edildi.
Müteakiben dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsü alındı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter adresinden yapıldı.
25 Temmuz tarihinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 düşmüş, uçağın düşüş sebebinin ise henüz belli olmadığı belirtilmişti. Kazanın soruşturulması için komisyon kurulduğu kaydedilmişti.
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- Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan'a ait MiG 29 uçağının enkazını SAK timi buldu
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