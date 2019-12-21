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21 Aralık 2019 Cumartesi 11:57:37 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 13:27:32

Hayvanseverler vaadini tutmayan Ekrem İmamoğlu'nu protesto ediyor

Adalar'daki atların ölümünü protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak eylem yapan hayvanseverler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yoğun protesto altında kalan İmamoğlu ise,"Ben gelir gelmez kaldıracağım" demedim" ifadelerini kullandı. Adalar'daki atlı faytonların kaldırılıncaya kadar hayvanseverlerin İBB önündeki çadırlı protestolarına devam edeceği öğrenildi.

Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İBB önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemciler dün akşam saat 19.00 sıralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

HAYVANSEVER: "KALDIRACAĞIM" DEDİNİZ, BİZ İNANDIK BEKLEDİK

Eylemcilerden Zülal Kalkandelen, geçtiğimiz ay Adalar'da yapılan ulaşım çalıştayını eleştirdi. Çalıştaya alınmadıklarını söyleyen Kalkandelen “Orada bizlerin görüşleri dile getirilmesine rağmen sonuçta çalıştay raporuna eklenmedi, görüşlerimiz. Zaten ben bu çalıştayın sonucunun önceden belli olduğunu yazmak durumunda kaldım. Hayvan canı her şeyden önce gelir. Bu da bir gelenek olmuş kimisi için. Adanın simgesi olmuş. Ama biz de diyoruz ki bazı simgeler, bazı gelenekler zaman içinde değiştirilmeli. Çünkü toplumlar ancak böyle uygarlaşabilir. Siz göreve geldiğinizde herkes için daha yaşanabilir bir kent vaat ettiniz. Biz hayvanlar için de iyi olacağını düşündük. Çünkü siz hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. 'Kaldıracağım' dediniz. Biz inandık, bekledik. Orada atlar ölmeye devam etti" diye konuştu. Kalkandelen, 12 Temmuz'dan bu yana randevu taleplerinin de hala beklediğini söyledi. 

EKREM İMAMOĞLU: BEN GELİR GELMEZ KALDIRACAĞIM DEMEDİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise faytonların kaldırılmamasıyla ilgili maruz kaldığı yoğun eleştirilere karşı, “Ben ne söylediğimi biliyorum. Bir daha dinleyin. Ben gelir gelmez kaldıracağım demedim. Adalar'daki konuşmamı lütfen dinleyin. O zaman bile tarafları dinleyeceğiz dedim. Vicdanen bu sürecin böyle de gitmeyeceğini biliyoruz. Bu minvalde bir konuşmam oldu. Ben orada yapılan işin yüzde 90'ının da yanlış olduğunu tespit ettim. Günün sonunda arkadaşlarım aslında bu sorunun çözümünde sona yaklaştılar. Talihsiz bir süreç yaşıyoruz. Hastalık yaşıyoruz" diye konuştu.

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