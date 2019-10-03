Hayvan öldürene hapis yolu

BMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, beklenen taslak raporunu hazırladı. 33 maddelik rapordu, hayvan haklarıyla ilgili öne çıkan maddeler şöyle oldu:

Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.

İnsana bağımlı yaşayan hayvanlar için “evcil hayvan” ve “yaban hayvanı” ayrımı yapılmalı.



Ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı. Popülasyon kontrolü amacıyla hayvan sayısı tespit edilmeli.



Mobil kısırlaştırma üniteleri ivedilikle kaldırılmalı.



Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, zalimce eylemlerde bulunma, cinsel istismar ile dövüştürme suç kapsamına alınmalı.



Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.



Ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin idari para cezaları artırılmalı.



Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli.



Apartmanlarda evcil hayvan beslenmesini engelleyen keyfi kısıtlama kaldırılmalı.



Barınaklara asgari standart getirilmeli. Çok fazla sayıda hayvan barındırılmamalı.



Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanmalı.



Mahallî yönetimler, hayvanseverlerle iş birliği içerisinde beslenme odakları oluşturmalı.



Avcılık bir süre yasaklanmalı.



Şehir merkezlerinde hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemeli. Kafes tipi barındırma tamamen ortadan kaldırılmalı.



Yunus ve diğer deniz memelilerinin eğitilmesine ve gösterilerde kullanılmasına izin verilmemeli.



Adalar’da belli bir miktarda fayton bırakılmalı. Faytonlarda sadece ağır yük atları kullanılmalı. Acil olarak elektrikli ulaşım araçlarına geçilmeli.

Sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi müeyyideler getirilmeli.

(Türkiye Gazetesi)