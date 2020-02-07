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07 Şubat 2020 Cuma 16:30:20 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 17:33:17

Hayrunnisa Gül'ü de devreye soktular

Kendilerine biçilen görev AK Parti'den yüzde 1 veya 2 puan alabilmek. İngiltere'ye yakınlığıyla bilinen Ali Babacan'ın kurma hazırlığında olduğu yeni partide 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün de yer alacağı iddia edildi.

Batılı istihbarat örgütleri başa çıkamadığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için her yolu deniyor. Partileşmesi yılan hikayesine dönen Ali Babacan liderliğindeki siyasi oluşum ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü.

Babacan'ın çalışma ekibinde yer alan bir ismin aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, yeni partinin Kurucular Kurulu'nda yer alacak

KİMLER KİMLERLE BERABER

Meral Akşener'in propaganda aygıtı Yeniçağ'ın haberine göre, Babacan'a yakın kaynak, tüzük çalışmasında sona gelindiğini ve parti tüzüğünü Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın yazdığını belirtirken, şubat ayı içerisinde yeni partinin kamuoyuna ilan edileceğini kaydetti.

GÜL, GÖLGE BAŞKAN

Çalışmalarının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteği ile sürdüğünü belirten Babacan'ın çalışma ekibi içerisinde yer alan isim, "Abdullah bey gibi Hayrunnisa hanım da, kuracağımızı partiyi çok önemsiyor. Yeni partide yer almaya sıcak bakıyor. Yapılan son değerlendirmelerde kurucular arasında yer alması kararlaştırıldı. Bu, sayın Abdullah Gül'e de bir vefa göstergesi olacak" ifadelerini kullandı.  

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