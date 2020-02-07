Hayrunnisa Gül'ü de devreye soktular

Batılı istihbarat örgütleri başa çıkamadığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için her yolu deniyor. Partileşmesi yılan hikayesine dönen Ali Babacan liderliğindeki siyasi oluşum ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü.

Babacan'ın çalışma ekibinde yer alan bir ismin aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, yeni partinin Kurucular Kurulu'nda yer alacak

KİMLER KİMLERLE BERABER

Meral Akşener'in propaganda aygıtı Yeniçağ'ın haberine göre, Babacan'a yakın kaynak, tüzük çalışmasında sona gelindiğini ve parti tüzüğünü Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın yazdığını belirtirken, şubat ayı içerisinde yeni partinin kamuoyuna ilan edileceğini kaydetti.

GÜL, GÖLGE BAŞKAN

Çalışmalarının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteği ile sürdüğünü belirten Babacan'ın çalışma ekibi içerisinde yer alan isim, "Abdullah bey gibi Hayrunnisa hanım da, kuracağımızı partiyi çok önemsiyor. Yeni partide yer almaya sıcak bakıyor. Yapılan son değerlendirmelerde kurucular arasında yer alması kararlaştırıldı. Bu, sayın Abdullah Gül'e de bir vefa göstergesi olacak" ifadelerini kullandı.