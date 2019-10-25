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25 Ekim 2019 Cuma 12:37:39 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:06:20

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Hayat normalleştikçe insanların dönüşleri artacaktır

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "366 bin Suriyeli kendi evlerine döndü. Tabii orada hayat normalleştikçe bu dönüşler artacaktır." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını hatırlattı.

Yaşanan olayların üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiğini, bu süreçte Türkiye'nin, sınırın Suriye tarafında da dahil olmak üzere büyük fedakarlık yaptığını anlatan Çataklı, şunları söyledi:

"Bu süreçte ülkemiz, büyük fedakarlık göstererek Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirip bölgede bir güven ortamı tesis etti. Bu bölgelerde hayatın normalleştirilebilmesi için ilgili kurumlarımızın yoğun çalışmaları oldu. Bunların neticesi olarak da bugün güncel sayıyı vermek gerekirse 366 bin Suriyeli kendi evlerine döndü. Tabii orada hayat normalleştikçe, insanların güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilecekleri kanaatleri arttıkça bu dönüşler artacaktır. Son zamanlarda da Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirilerek, orada da geniş bir alanda terör unsurları temizlendi."

"Önemli bir nüfusun o bölgelere döneceğini değerlendiriyoruz"

Bakan Yardımcısı Çataklı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde geçmişte yüzbinlerce insanın yaşadığını ifade ederek, bu bölgelere dönüşlerin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

Henüz sürecin başında olunduğunu ve bölgeye ne kadar insanın dönüş yapacağının şu an için tam anlamıyla belli olmadığını ifade eden Çataklı, "Elimizdeki verilere baktığımız zaman, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesindeki dönüşlerdeki rakamları gördüğümüzde, yine önemli bir nüfusun o bölgelere döneceğini değerlendiriyoruz. Tabii orada hayat normalleştikçe, güvenli bölgeler tesis edildikçe bu rakamın çok yukarı çıkacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri için koordinatör valilikler oluşturulduğunu, hayatın normalleşmesi ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için koordinasyonun sağlandığını anımsatan Çataklı, "Fırat'ın doğusu için bir şey söylemek için çok erken, operasyon yeni. Gerekli güvenlik ilkeleri oluşturulduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, orada da gerekli çalışmalar başlatılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye'de durumların düzelmesiyle insanların kendi yurtlarına ve evlerine dönme eğilimlerinin artacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

(AA)

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