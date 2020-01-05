Hayalimdeki Gelinlik programı ne zaman başlıyor? Hayalimdeki Gelinlik başvuru nasıl yapılır? merak ediliyor. Hayalimdeki Gelinlik programı, Star Tv ekranlarında başlıyor. Hayalimdeki Gelinlik programında gelin adayları, hayallerindeki gelinlik için yarışıyor. Kazanan ödüllerin sahibi oluyor. Moda bilgisine güvenen kadınların yarışmacı olarak katılacağı programda en güzel gelinliği bulmak ve giymek kazanmanın ön şartı olarak görülüyor. Hayalimdeki Gelinlik programı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

HAYALİMDEKİ GELİNLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hayalimdeki Gelinlik programı için henüz tarih verilmedi. Bu ay içinde başlaması beklenen Hayalimdeki Gelinlik Yakında Star'da!

Genç kızlar hayalinizdeki gelinliğe kavuşmaya hazır mısınız?

Star TV ekranlarında sıradışı bir yarışma başlıyor.

Gelin adayları, hayallerindeki gelinlik için yarışıyor. Kazanan ödüllerin sahibi oluyor. Siz de moda benim işim en güzel gelinliği ben seçerim diyorsanız bu program tam size göre.

Hayalimdeki Gelinlik Yakında Star'da!

HAYALİMDEKİ GELİNLİK PROGRAMI NASIL BİR PROGRAM?

Program her hafta beş adayın yarışacağı ve adaylar kendi günlerinde verilecek bütçelerle hayallerindeki gelinliği bulmak için çaba harcayacakları bir formata sahip. Ancak adaylara verilecek bütçeyle annelerde düğünde giyecekleri elbiseleri almakla zorunlu olacak. Adayların yapacakları bununla sınırlı kalmıyor.

Hayallerindeki gelinliği verilen bütçeyle almaya çalışan adaylar ve anneleribundan sonra stüdyoya geliyor ve alışveriş sonrası saç, makyaj ve diğer tüm hazırlıklarını yapmaya başlıyorlar. Tüm hazırlıklar bittikten sonra da adaylar ve anneleri yarışma jürisinin karşısına çıkıyorlar. Jüri tarafından oylanacak gelinlik, makyaj ve diğer kriterler sonrası yarışmacılardan en fazla puanı alan haftanın birincisi olacak ve büyük ödülü kazanacak.

HAYALİMDEKİ GELİNLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Star Tv'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ayrıca yarışmaya katılım için verilen whatsapp numarası olan 0 530 279 10 83 üzerinden de yarışmaya başvuru yapılabiliyor.