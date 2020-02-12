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12 Şubat 2020 Çarşamba 14:51:57 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:53:33

'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldı.

Bu amaçla cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı Kapalı Maraş'ta yapılacak. Gün boyunca devam edecek toplantılar sonrasında Maraş'ın açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği 'hukuki ve siyasi' kararlar ortaya konulacak. Alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.

Böylece Kapalı Maraş, 1974'ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılacağı öğrenildi.

KKTC yönetimi yaklaşık bir yıl önce Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik karar aldı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş'ın açılması için ön çalışmaların yapılmasına başkanlık etti. Bu amaçla Kapalı Maraş'a uzman bir ekip girmiş ve envanter çalışması yaptı.

HUKUKİ VE SİYASİ ÇALIŞMA YAPILDI

Ankara da, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalara tam destek verdi. TBB de, Kapalı Maraş için hukuki çalışmalar yaptı. Bu konuda sürecin başkanlığını da yapan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın Müsteşarı Ergun Olgun, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eski müzakarecisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'dan oluşan bir ekip kuruldu. Bu ekip, Maraş'ta hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir yol izlenmesi noktasında çalışmalar yaptı. Uluslararası hukuk gözetilerek yapılan çalışmalarda, yeni bir yol haritasının belirlenmesi noktasına gelindi.

MARAŞ'A ÇIKARMA YAPILACAK

Ankara ile KKTC hükümeti arasında son yapılan değerlendirmelerde, Kapalı Maraş'ın içerisinde yer alan bir mekanda yuvarlak masa toplantısı yapılması kararı alındı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katılacağı yuvarlak masa toplantısına, uluslararası hukuk profosörleri, emekli büyükelçiler, turizm örgütü temsilcisi ve ticaret odası temsilcisinin katılması kararı alındı.

Edinilen bilgilere göre; 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak yuvarlak masa toplantısı gün boyunca devam edecek. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Toplantıda, Kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği 'siyasi ve hukuki' bir yol haritası belirlenecek. Toplantı sonrasında belirlenen kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.

BİR DÖNEMİN LAS VEGAS'I

Maraş, 1974'ten önce Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

(DHA)

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