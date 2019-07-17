FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Özdemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanının işgal girişimi esnasında, "son merminize kadar halka sıkın" emri veren eski Başçavuş Aslan Özkan, şehit Mahir Ayabak'ı öldürmeye azmettirme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İşgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı Smart Kule’de polislere ateş ederek direnen eski Binbaşı Yenihayat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İBB İŞGAL DAVASINDA CEZALAR ONANDI

İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 14 kişinin şehit olduğu İBB işgal girişimine ilişkin yerel mahkemenin 41 sanık hakkında verdiği ceza kararını 40 sanık yönünden onadı. İstinaf Mahkemesi, eski AFAD İstanbul il müdürünün yeniden yargılanmasına karar vererek dosyasını ayırdı.

(AA)