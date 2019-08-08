Havaist otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Büyükçekmece'de havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. olay yerinde 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan 34 YJ 0259 plakalı servis otobüsü, Büyükçekmece Tepekent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Şarampole doğru savrulan otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
AA-İHA
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