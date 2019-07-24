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24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:42:46 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43:33

Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme

Havaalanlarında 6 aydan fazla bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikle, havaalanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçlarının maliklerine veya işleticilerine yapılacak bildirim, ilan, bu araçların sicilden terkini, hurdaya ayrılması, tasfiyesi ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, havaalanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları SHGM'ye yazılı olarak bildirilecek.

Kaldırma işlemi için 30 gün süre

Genel Müdürlük, havaalanlarında bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine veya işleticilerine, konma-konaklama ücretleriyle vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bu işlemlerin 30 gün içinde tamamlanması gerektiğini tebliğ edecek.

Yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için de Genel Müdürlük tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine gerekli bildirim yapılacak. Bu bildirimde, hava aracının tescil işareti ve tipi, bulunduğu havaalanının adı ve ICAO koduyla maliklerini veya işleticilerini içeren bilgiler bulunacak. Söz konusu bildirim evrakı tercüme edilerek, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla da ilgili ülkedeki elçilik veya konsolosluklara gönderilecek.

Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte belirtilen süre dahilinde Genel Müdürlüğe süre uzatma başvurusu yapılırsa araçların kaldırılması için verilen süre 60 güne kadar uzatılabilecek.

Hava Aracı İnceleme Ekibi

Kaza sonucu havaalanlarında bekleyen hava araçları için Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair rapor düzenleyecek ve işlem yapılmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne iletecek.

Havaalanından kaldırılması istenilen hava aracının kaza dışında bir sebeple burada kalması durumunda Genel Müdürlük uzmanlarından ve ihtiyaç duyulması halinde ilave uzmanlardan Hava Aracı İnceleme Ekibi oluşturulacak.

Hava Aracı İnceleme Ekibi, aracın fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair yerinde yapacağı incelemeyi takiben en geç 1 hafta içinde rapor düzenleyecek. Ekibin çalışmalarında ortaya çıkan tüm masraflar hava aracının satışından elde edilen tutardan karşılanacak.

Sicilden terkin ve tasfiye işlemleri

Kaza durumunda Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından, kaza dışındaki durumlarda ise oluşturulan ekip tarafından Türk siciline kayıtlı hava aracının itibari ya da fiili harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde, ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülüklerle diğer kısıtlamalara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak araç hurdaya ayrılacak.

Yabancı sicile kayıtlı hava araçlarına ilişkin ise Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılacak.

Terkin işleminden sonra Türk siciline kayıtlı hava aracının sicil kaydında takyidat bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından ilgili icra müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, terkin işleminin yapıldığı ve hurda olarak hava aracının satışının yapılacağı hususunda bilgi verilecek.

Satış işlemleri

Hurdaya ayrılan hava araçları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ruhsatlandırdığı havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımlarıyla birlikte ilan yoluyla duyuru yapılmasının ardından açık artırma usulüyle satılarak, bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılacak.

Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.

Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.

(AA)

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