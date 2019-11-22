22 Kasım 2019 Cuma 10:08:58 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 10:09:31
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 92 gözaltı
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.
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