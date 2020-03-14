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14 Mart 2020 Cumartesi 22:29:25 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:38:32

Hava durumu corona virüsü etkiler mi? Sıcaklıklar 12 derece düşüyor

Hava durumu corona virüsü etkiler mi? sorusu hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gündeme geldi. Dünya genelinde 150 binden fazla kişiye bulaşan corona virüsü Türkiye’de de görüldü. Vaka sayısının 5 olduğu Türkiye'de virüse karşı üst düzey önlemler alınmış vaziyette. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar sıcaklıkların virüsü etkileyip etkilemeyeceği sorusunu sormaya başladı. Prof. İlyas Dökmetaş bu sorunun yanıtını verirken uzmanlar önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını aktardı

Meteoroloji uzmanından yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcaklıkların nasıl olacağını anlattı.

Sıcaklıkların 12-13 derece düşeceğinin altını çizen Sürmeli “Uzmanların da bu ara söyledikleri bağışıklık sistemimizi ne kadar güçlü tutarsak corona virüsü  karşı o kadar dirençli olacağız. Soğuk algınlığı riski de maalesef böyle zamanlarda arttığı için sıcaklık dalgalanışları her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bugün dışarıda olanlar hissetmişlerdir. İstanbul’da ciddi bir sıcaklık farkı var. Yarından itibaren önümüzdeki haftanın neredeyse tamamı sert bir sıcaklık düşüşü var. Yarın Marmara’da Karadeniz’de öğlenden sonra akşam saatlerinde İç Ege ve Anadolu’da sağanak yağış var.

Yarın İstanbul 10 derecenin üzerini göremeyecek. İki gün içinde 12-13 derecelik bir azalış var. Ankara’da 19 dereceden yaklaşık 5 dereceye inecek. Pazartesi kısa süreli kar yağışları bekliyoruz. Adım adım geçersek yarından itibaren sıcaklık düşmeye başlıyor kuzey bölgelerde. Sıcaklık azalışıyla sağanak yağış gelecek.

Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesini bekliyoruz Marmara genelinde -1 dereceler, İç Anadolu’da ise -7 dereceler bile ölçülecek.” dedi.

HAVA DURUMU CORONA VİRÜSÜ ETKİLER Mİ?

Prof. İlyas Dökmetaş bu sorunun cevabını verdi. Dökmetaş “Soğuklar koronavirüsü etkilemez. Virüs temasla bulaşır” dedi.

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