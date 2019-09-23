"Hava ambulansında dünyada tek ülkeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminali’ndeki uçak ve helikopter ambulanslarını inceledi. Uçuş kapasitesi, teknik özellikleri ve tıbbi imkânları hakkında bilgi aldı.

EKSİKLER GİDERİLECEK

Bakan Koca, denetim sonrası yaptığı açıklamada, ambulans uçakları ve helikopterleri yerinde görüp, varsa eksikliklerini gidermek ve hastalara nasıl daha iyi hizmet sağlayabileceklerini planlamak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

KAPASİTE YETERLİ

Helikopter ve uçakların yeterli olduğunu, bu ziyaretle bunu yerinde de gördüğünü kaydeden Bakan Koca, “Türkiye, dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke” vurgusunu yaptı.

2374 HASTA TAŞINDI

Hava ambulansları 2008’den beri hizmet sunuyor. Bu süre zarfında, uçak ambulanslarla toplam 13 bin 398, helikopter ambulanslarla ise 31 bin 587 vaka taşındı. Yılbaşından 21 Eylül’e kadar ise 856 hasta uçak ambulansla, 1518 hasta da helikopter ambulansla sağlık tesislerine ulaştırıldı.