Hatay'daki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu! Vali'den son dakika açıklaması
Hatay'da İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) meydana gelen patlamayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi. İSDEMİR'de yüksek fırında ölü ya da yaralananın olmadığını belirten Vali Doğan, gerekli müdahalelerin yağıldığını söyledi. İşte haberimizin detayları...
İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti.
Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.
İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor." dedi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İSDEMİR'in 4'üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı.
Patlamanın ardından çıkan yangın ise İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.
SU KAÇAĞI SICAK METALE TEMAS ETMESİ SONUCU PATLAMA OLDU
İSDEMİR'den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi.
Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı , kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.
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