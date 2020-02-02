02 Şubat 2020 Pazar 14:16:44 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 14:20:49
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı
Hatay'da Suriye sınırında konuşlu birlikler için içinde beton mevzilerin bulunduğu 15 TIR sevkiyat yapıldı
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
(AA)
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