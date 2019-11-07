07 Kasım 2019 Perşembe 16:28:55 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 16:29:56
Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 45 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
(AA)
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