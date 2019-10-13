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13 Ekim 2019 Pazar 16:18:33 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 16:46:24

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 6 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA

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