Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu: Ölü ve yaralılar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek,ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.