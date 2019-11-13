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13 Kasım 2019 Çarşamba 15:42:58 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:43:38

Hatalı sürücüleri ikaz için çocuklara bir milyon kırmızı düdük verilecek

Hatalı sürücülerin çocuklar tarafından ikazını öngören "Kırmızı Düdük Kampanyası" kapsamında bir milyon kırmızı düdük dağıtılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 

Toplantıda terörle mücadelede alınan önleyici tedbirler hakkında konuşan Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin, titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Aktaş, "Geride bıraktığımız iki haftalık süreçte PKK ve DEAŞ ile mücadelemizde önemli operasyonları gerçekleştirdik. Güzel sonuçlar aldık. Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı terör örgütü üzerinde büyük moral bozukluğu yarattı. Ağrı'da 15 terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman özel harekat polislerimizle destek verdiğimiz Kıran Operasyonu'ndan beklentimiz oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Çocuklara bir milyon kırmızı düdük

Trafik denetimlerinden de olumlu sonuçlar alındığını ifade eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, radar uygulamalarına ve çocuklarda trafik bilinci oluşturmaya yönelik eğitimlere devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Aktaş, trafikte genel kolluk görevlilerinin başarısının yanında, geçen hafta bir araya geldikleri fahri trafik müfettişlerinin katkısının da çok olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son dönemde bu katkıyı daha fazla arttırmak için müfettiş sayımızı artırıyoruz. Fahri trafik müfettişlerimizin aktif olmalarını sağlayıp birebir ilişki içinde olalım. Kırmızı Düdük Kampanyası kapsamında çocuklara bir milyon kırmızı düdük vermeyi planlıyoruz. İki mobil trafik eğitim tırımızla çocuklarımızın daha bilinçli olmasını sağlıyoruz."

(AA)

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