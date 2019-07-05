Hastalar Türkiye'ye yollanacak

Daha önce Venezuela yönetimi, ağır hastaların tedavisinde kullanılması gereken maddi kaynakların ABD tarafından engellendiğini açıklamış ve bu nedenle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu. VTV televizyonunun aktardığına göre Arreaza, “Organ nakli bekleyen hastaları Küba kabul etmeye hazır, Türkiye de 5 hastayı almaya hazır. Kademe kademe Venezuelalıların hayatını garanti altına alıyoruz” dedi.