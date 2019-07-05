05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 02:25:08
Hastalar Türkiye'ye yollanacak
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar yüzünden, ülke içinde tedavisi imknsız hale gelen hastaları Küba ve Türkiye’nin tedavi etmeyi kabul ettiğini bildirdi.
Daha önce Venezuela yönetimi, ağır hastaların tedavisinde kullanılması gereken maddi kaynakların ABD tarafından engellendiğini açıklamış ve bu nedenle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu. VTV televizyonunun aktardığına göre Arreaza, “Organ nakli bekleyen hastaları Küba kabul etmeye hazır, Türkiye de 5 hastayı almaya hazır. Kademe kademe Venezuelalıların hayatını garanti altına alıyoruz” dedi.
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