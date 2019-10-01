Savcı Sayan Ağrı'da bir ilke imza atıyor... HASTABÜSLER hizmete giriyor

Başkan Sayan, Ağrı’da ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşların rahat bir şekilde şehir içinde ulaşım sağlaması için başlattığı girişimlerden biri olan; hastaneye rahat ulaşım için, HASTABÜSLER’in en yakın zamanda hizmete başlayacağını duyurdu.

Başkan Sayan’ın seçim sürecinde verdiği vaatlerden biride ”ulaşım sorununu rahatlatmak” tı.

Yaptığı girişimler sonucu, hastane ve mahalleler arası olan ulaşımda hastaların çektiği sıkıntıları bitirmek adına, hastaların kendi mahallesinden bindikleri Hastabüs’lerle, şehir içinde hiçbir durakta durmadan direk hastaneye giden 10 adet Hastabüs, en yakın zamanda 10 mahallenin hizmetine giriyor. Ağrı’ya hayırlı olsun ,teşekkürler Başkan Sayan, yaparsa Savcı Sayan yapar…

Başkan Sayan kendi medya hesabından müjdeyi şu ifadeleri ile vatandaşlarımızla paylaştı.