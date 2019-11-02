Hasarlı binaya dolaplı önlem

Silivri açıklarında meydana gelen ve büyük tedirginliğe neden olan depremden sonra, Küçükçekmece İnönü mahallesi Ardahan caddesindeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılmıştı.

İSYAN ETTİLER

Bina önünde ahşap dolap, kapı, komodin gibi eşyalarla alınan güvenlik önlemleri nedeniyle binanın bulunduğu caddede yaşayanlar duruma isyan etti. Bir esnaf, “İster istemez tedirgin oluyoruz. Yıkılacak mı, nasıl olacak, neyle karşılaşacağız. Sonuçta müşterilerimiz gelip gidiyor hoş bir görüntü değil. Yetkililerden bir an önce önlem almalarını istiyoruz” dedi.

OKUL YOLU ÜZERİNDE

Çocukların her gün apartmanın bulunduğu yoldan okula gidip geldiğini belirten Yılmaz Yıldız, “Binadan bir parça insanların kafasına düşerse veya apartman yıkılırsa o zaman bedelini kim ödeyecek” diyerek önlemlerin artırılmasını istedi.