Hasan Mezarcı'nın Noel olayı

Hasan Mezarcı, hapisten çıktıktan sonra tuhaf bir şekilde kendisini "Mesih" ilan etmişti. Düzce'nin Aydınpınar köyünde yaşayan Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü olarak kutladı. Doğum günü kutlama görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, arkadaşları, "İyi ki doğdun Mesih" diye şarkı söyledi. Cezaevindeyken Mezarcı'ya elektromanyetik işlemler uygulandığı ve bu şekilde zihninin kontrol edildiği iddia ediliyor.

HASAN MEZARCI NOEL'İ DOĞUM GÜNÜ OLARAK KUTLADI

Hasan Mezarcı'nın, Hristiyanların Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği Noel'i "doğum günüm" diye kutlama görüntüleri gündem oldu. Hasan Mezarcı köyde oturan yakın akrabaları ile Mesih olduğuna inanan arkadaşlarıyla birlikte pasta keserken, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" diye şarkı söyledi. Sehpanın üzerindeki tabaklarda ise çekirdekler görülürken, sosyal medyada, "Mesih de olsan o çiğdem çitlenecek hemşerim", "Bir düzgün kuruyemiş alsaydınız, o ne çekirdek koymuşsunuz koskoca Mesih´in önüne" gibi yorumlar yapıldı.

DHA