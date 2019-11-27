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27 Kasım 2019 Çarşamba 16:59:48 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:17:16

Harkuk'a operasyon: Yeni lojistik tesisler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi. Operasyonda, el yapımı patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağara tespit edildi " açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında bugüne kadar 170 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, yürütülen operasyonlara ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.      

 Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle, kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.      

 Pençe Harekatına ilişkin bilgi paylaşan Aktop, "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir." dedi.      

 Bu kapsamda, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumları üzerine planlama yapılarak 25 Kasım'da komandolar tarafından bir operasyon başlatıldığını hatırlatan Aktop, operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen 7 teröristin, aynı tarihte düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini kaydetti.      

Aktop, bölgede icra edilen arama faaliyetlerinde birliklere saldırı hazırlığında kullanılacağı değerlendirilen toplam 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktararak şu bilgileri paylaştı:      

 "İcra edilen operasyonda en dikkat çekici hususlardan bir tanesi el yapımı patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağaranın tespit edilmesidir. Mağarada, 400 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca,  tespit edilen diğer mağaralarda ve depolarda bir 82 milimetrelik havan, bir Katyuşa roket, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir uçaksavar, 9 adet Biksi hafif makinalı tüfek, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, bir tanksavar silahı, 17 adet AK-47 piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve 7 el bombası ile 200 adet bomba atar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler arasında terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor bulunmaktadır."      

- "Hakurk'ta operasyon sürüyor"      

Operasyon sırasında ayrıca büyük bir mağaranın diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğun da tespit edildiğini aktaran Aktop, mağarada bol miktarda yaşam malzemesi, çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, akü ve güneş panellerinin ele geçirildiğini bildirdi.      

Aktop, icra edilmekte olan operasyonlar neticesinde, terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesislerinin ele geçirilerek örgütün hareket yeteneğine darbe vurulduğunu ifade ederek, "Operasyonlarımız büyük bir kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülecektir." dedi.      

 Askeri kaynaklar, kış şartlarında Hakurk'tan bir saldırı gerçekleşebileceği değerlendirilerek söz konusu bölgeye operasyon başlatıldığını söyledi.      

Operasyonun hala devam ettiğini aktaran kaynaklar, arazi şartları ve duruma bakılarak harekatın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmayacağına karar verileceğini kaydetti.      

Kaynaklar, operasyonda ele geçirilen paramotorun, kışın gece şartlarında insanlı veya insansız saldırılarda kullanılabileceğinin değerlendirildiğini, bu konuda teröristlerin eğitim aldıklarının tespit edildiğini belirtti.      

(AA)

 

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