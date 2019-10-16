Harekatta sıcak gelişme! O bölgede yoğun çatışma...

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn'da başlayan Barış Pınarı Harekatı 7'nci gününde devam ediyor. Çatışmalar, kent merkezi terörden temizlenen Resulayn'ın sanayi bölgesi olarak bilinen bölgesinde yoğunlaştı.

PKK/YPG'nin ciddi mühimmat stoğu bulunan bölgeye sızan Suriye Milli Ordusu ile tespit edilen mevzilerdeki teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Terör unsurları TSK'nın ateş destek unsurlarıyla vuruluyor.

Yoğun çatışma sesleri kentin karşısındaki Ceylanpınar'dan da duyuluyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık" dedi.

TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLERLE BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Harekat kapsamında kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn'dan teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denediği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştığı ve bölgeyi terk etmeye çalıştığı belirlendi. Örgütün, tüm mensuplarına yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği de tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün uluslararası kamuoyunu yanıltma yöntemleri hakkında da dikkat çeken bir bilgi verdi. Buna göre teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenledi. Teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları belirlendi.

TEL ABYAD'DA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad ve çevresindeki operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

Bunlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.

MÜNBİÇ HAREKETLİ

Öte yandan gözler bir taraftan da harekatın uzanması beklenen Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kararı verdik, uygulama aşamasına geçtik” sözleri ile Münbiç'e harekat sinyali verirken, Suriye Milli Ordusu’nun denetiminde bulunan Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hareketliliği arttı.

Bordo bereli timleriyle çok sayıda komando, Münbiç kırsalına takviye olarak gönderildi. Bölgedeki tank ve zırhlı araç hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Münbiç'e giden takviye güçler arasında nehir geçmeye yarayan seyyar köprüler de bulunuyor.

Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de Münbiç sınırında konuşlanmaya başladı.

'YPG İLE ŞAM YÖNETİMİ ANLAŞTI' İDDİASI

Münbiç'i bir anda gündeme getiren gelişmelerden biri, YPG'nin ana bileşenlerinden olduğu SDG ile rejimin anlaştığı yönündeki iddia oldu. İddiaya göre SDG, Münbiç ve Kobani başta olmak üzere kontrol altında tuttuğu bölgelere rejim güçlerini çağırdı.

Bu gelişmenin ardından, rejime bağlı askeri bir konvoy gece geç saatlerde Münbiç'e doğru harekete geçti. Türk güvenlik birimleri, rejim güçlerinin güneyde Münbiç kırsalında konuşlandığına dair güçlü işaretler alındığını vurguladı. Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de, rejimin Münbiç'e girebileceği ihtimaline karşın kent sınırında konuşlandı.

SDG ve Şam yönetiminin anlaştığı iddiasının sahada yarattığı hareketlilik, Fırat'ın doğusunda da yoğunlaştı. Esad güçlerinin Haseke'ye girdiği ve kentin kuzeybatısındaki Tel Tamer'e konuşlandığı belirtiliyor. Ayrıca, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'ya da rejim birliklerinin girdiği haberleri geliyor.

Nusaybin'in tam karşısında yer alan Kamışlı'da da tüm okullar ve devlet dairelerinde PYD/YPG bayrağının indirilerek yerine Suriye bayrağının asıldığı iddia ediliyor.