Harekat huzur ve özgürlük getirdi

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, Rasulayn’ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi. Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.

ŞİMDİ HERKES ÖZGÜR

Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın kendilerine özgürlük getirdiğini söyledi. Ulaşılan son durumdan tüm halkın memnun olduğunu belirten Ahmed, “YPG bizi sürekli zorunlu olarak silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür. Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yollarda PKK kontrol noktaları vardı” ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR KURTULDUK

Ahmed, “Teröristler karşılaştıkları 18 ile 40 arasındaki erkek ve kadınları zorla almaya çalışıyorlardı. Çok sıkıntı yaşadık ama şimdi çok şükür onlardan kurtulduk” diye konuştu.

Fatma Muhammed ise tek isteklerinin huzur ve güvenli bir ortama kavuşmak olduğunu ifade etti. Muhammed, “Türk askeri bize yardım dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Buradaki insanların hepsi fakir halk. Bundan sonraki süreçte de huzur ve güvenin devamını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’nin verdiği mühimmatlar ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK’dan kurtarılan Rasulayn’da yapılan aramalarda, ABD’nin verdiği askeri mühimmatlar ele geçirildi. Depoda, üzerine İngilizce yazılarla teknik bilgilerin yer verildiği büyük etiketler yapıştırılmış sandıklar yer alıyor. Bir kısmı uçaksavar mühimmatı olduğu anlaşılan kasalar, tavana kadar dizilmiş şekilde depoyu dolduruyor.

KIZILAY VE AFAD’DAN YARDIM

Dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, terör örgütünün pençesinden kurtulan insanları yalnız bırakmıyor. İnsani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla “İnsanlıkta Onur” temasıyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu’nda (World Humanitarian Action Forum) Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye gelen ekipler, terör mağdurlarının yaralarını hafifletmeye çalışıyor. Rasulayn ilçesindeki Mahatta Mahallesi’ne ulaşan Kızılay ve AFAD ekipleri, yardım araçlarındaki gıda ve hijyen paketlerini sivillere dağıttı.

DÖNECEKLERİ GÜNÜ BEKLİYORLAR

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgaliyle topraklarından zorla göç ettirilen binlerce Suriyeli, Türkiye ve ABD arasındaki mutabakatın ardından evlerine dönecekleri günü iple çekiyor.

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde yaşarken YPG/PKK’nın baskısı nedeniyle evlerini, tarlalarını, iş yerlerini bırakıp sınırın hemen karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye ve ABD arasında önceki gün varılan mutabakata ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeliler, “Biran önce teröristler topraklarımızı terk etsin ki bizde evemize dönelim” dedi.

HAYATA TUTUNDUK

Yıllardır Akçakale’nin hemen karşısında, çıplak gözle gördükleri halde, terör tehdidi nedeniyle doğup büyüdükleri topraklarına hasret kalan Suriyeliler, mutabakat kapsamında teröristlerin topraklarından ayrılmasını bekliyor. İsmail Hammadi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce evlerini bırakarak 12 kişilik ailesiyle güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Tel Abyad’a döneceği günü adeta iple çektiğini belirten Hammadi, “Türk milletinin misafirperverliği sayesinde Akçakale’de hayata tutunduk. İnşallah Türk güvenlik güçleri kontrolünde topraklarımız teröristlerden temizlendi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çok hoşumuza gitti. İnşallah iki güçlü devlet Türkiye ve ABD, topraklarımızı terör örgütü YPG/PKK’dan temizler. Biz de evlerimize, akrabalarımıza geri dönüp hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Terör örgütü YPG/PKK’nın zorlamasıyla evini terk ettiğini anlatan Abu, “Topraklarımızdan bizi, ‘Türkiye’ye gidin’ diye sürdüler. 4 yıldır Türkiye’de ikamet ediyoruz. Son yapılan harekatla bölgemiz temizlendi. ABD ile yapılan anlaşmayla da bölgemiz daha güvenli hale gelecek ve o zaman döneceğiz. Türkiye’ye desteği için teşekkür ederiz” diye konuştu.

STAR