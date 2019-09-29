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29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 00:01:22

Hani burayı ağaçlandıracaktın

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yanan ormanların ağaçlandırılması konusunda kampanya başlatacağını duyurup bir girişimde bulunmadı. AK Parti, verdiği sözü tutması için Soyer’e çağrı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos’ta çıkan ve 20 Ağustos’ta söndürülen orman yangınının ardından, yanan bölgenin ağaçlandırılması için “İzmir Küllerinden Doğacak” kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu. İzmir Belediye Meclisi’nde bu konuda karar çıkarıldı ancak daha sonra hiçbir girişimde bulunulmadı.

ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü’nün bölgede zarar gören yerlerin rehabilitasyonuna başladığını ve tüm sahanın kısa süre içinde fidan dikimine hazır hale getirileceğini kaydetti. Dağ, Orman Genel Müdürlüğü’nün yeniden ağaçlandırma şartlarını eksiksiz ve hızlı şekilde yerine getirdiğini belirterek, İzmir Belediyesi tarafından açıklanan kampanyada ise önemli eksiklikler bulunduğunu belirtti.

PARA NEREYE HARCANACAK

Dağ şunları kaydetti: “İzmir Valiliği’ne kampanyayı başlatmak için yapılan başvuruda eksiklikler bulunmaktadır. Valiliğin de vurguladığı gibi, büyükşehrin kampanya talep başvurusunda yetkili kurum olan Orman Müdürlüğü’yle ortak bir protokol olmadığı gibi, kampanya harcama kalemleri belirtilmemiş ve kampanya için hiç kimse yetkilendirilmemiştir. Ayrıca 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu gereği zorunlu olan, paraların toplanma yöntemiyle nereye harcanacağı tam olarak belirtilmemiştir.”

POPÜLiST BiR AÇIKLAMA

Tunç Soyer'in, “istim arkadan gelsin” mantığıyla hareket ettiğini söyleyen Hamza Dağ, açıklamasında “Olayın sıcaklığında popülist bir refleksle sürece yaklaşmış, yasal olarak zorunlu olan işlemleri yapmaktan kaçınmıştır. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek yetki ve sorumluluklarını kısmen aşarak farklı bir tavır takınan Sayın Soyer'i devlet ciddiyetine davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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