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03 Aralık 2019 Salı 15:22:48 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 15:23:41

Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?

Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? soruları gündemde merak ediliyor. Gündemin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Spor Saati programında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer almaya başladı. Hande Sarıoğlu ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde...

Hande Sarıoğlu, gündemin konuşulan isimleri arasında yer aldı. Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Spor Saati programında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer almaya başladı. Hande Sarıoğlu ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti.

Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer almaya başladı.

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