Hançeri sapladık

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiği harekâtın 4. gününde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, TSK’nın desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

SMO askerleri, harekâtın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 Karayolu’na ulaştı. M4, terör örgütünün Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik karayolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. PKK/YPG, söz konusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor. Bu arada yolun TSK kontrolüne geçtiğinden habersiz onlarca terörist, kıskıvrak yakalandı.

SİVİL KILIĞINDA KAÇIYORLAR

Tek bir sivilin bile burnunu kanatmadan bölgede ilerleyen Mehmetçik, örgüt için kritik öneme sahip Resulayn'ı da terörden arındırdı. Tel Abyad da kuşatıldı. ABD’nin teröristlere gönderdiği çok sayıda askeri araç ve mühimmat SMO birliklerinin eline geçti. Örgütün yeraltına inşa ettiği inler tek tek imha edildi. Büyük korku yaşayan teröristlerin, sivil kıyafetler giyerek iç kesimlere doğru kaçtıkları tespit edildi. Örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için teröristleri aileleriyle tehdit ettiği, bazılarını da infaz ederek baskı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

PÖH’LER HAZIR BEKLİYOR

Telabyad ve Resulayn’ın ele geçirilmesinin ardından Polis Özel Harekat (PÖH) unsurların da harekâta dahil olması bekleniyor. Halen sınır hattında hazır bekleyen PÖH’ler, askerlerle birlikte meskûn mahal operasyonuna katılacaklar.

Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Kardeşlerimizi kucaklayacağız

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri Tümeni bünyesindeki “Kürt Şahinleri Tugayı”ndan 500 asker, dün Tel Abyad ve Resulayn'da harekâta katıldı. Tugaydaki komutanlardan Hasan Abdullah Kulli cepheye gitmeden önce Kürtçe yaptığı açıklamada, “Kürt kardeşlerim müsterih olsunlar. Bizim hesabımız terör örgütü pkk/ypg’yle. Terörün başını ezeceğiz; kardeşlerimizi ise kucaklayacağız” dedi. Fırat Kalkanı Harekâtı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan tugay, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında da Mehmetçik’le birlikte operasyonlara katılmıştı.

Türkiye'ye karşı çok zayıfız

PKK/YPG’nin sözde yöneticisi Mazlum Kobane, Amerikan medyasına ağladı. Türkiye’ye karşı çok zayıf olduklarını itiraf eden teröristbaşı, “ABD'ye güvenmiştik” dedi.

Terör örgütünün paravanı Demokratik Suriye Güçleri’nin (SDG) sözde genel komutanı teröristbaşı Mazlum Kobane, Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili itiraflarda bulundu. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Kobane, durumu ‘moral bozucu’ olarak tanımlayıp, pozisyonlarının Türkiye destekli güçlere karşı çok zayıf olduğunu söyledi. Yarı yolda bırakıldıklarını ve kendilerini terk edilmiş hissettiklerini belirten elebaşı Kobane, “ABD tarafından oluşturulan güvenlik mekanizmasına güvenmiştik” ifadelerini kullandı. ABD-Kürt ilişkileriyle ilgili de Kobane, “Olup bitenler ışığında, durum değişecek” diye konuştu. PKK/YPG’li teröristlerin yarısının, 9 ila 12 bin kadar DEAŞ’lı tutukluya muhafızlık yaptığını savunan teröristbaşı, “Savaş sona ermezse, askerlerimiz (gözaltı merkezlerini) terk etmek zorunda kalacak” diyerek ABD ve AB’ye gözdağı vermeye de çalıştı.

Halk bağrına bastı

PKK-YPG işgali altında büyük zulüm gören bölge halkı, kendilerini teröristlerin pençesinden kurtaran Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçlerini büyük sevinçle karşıladı. Suriyeliler, kendilerine su ve yiyecek dağıtan Mehmetçikleri bağrına bastı.

Arkalarına bakmadan kaçtılar

TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun Rasulayn’ın merkezini ele geçirmesinin ardından, PKK/YPG’li teröristler kentten arkalarına bile bakmadan kaçtı. Teröristler kaçarken, ABD’nin sözde DEAŞ’la mücadele için verdiği silahları da bıraktı. Suriye Milli Ordusu güçleri, teröristlerin kent merkezinde bıraktığı ABD yapımı Humvee tipi bir zırhlı aracı ele geçirdi. Bir başka araç ise ağaçların altında gizlenmiş halde bulundu.

Siyonistlerden YPG'ye silah

Katil İsrail’in, Barış Pınarı Harekâtı’nda büyük bozguna uğrayan terör örgütüne silah yardımı yapmayı planladığı ortaya çıktı. Independent Arapça’nın haberine göre, üst düzey İsrailli bir yetkili ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki ABD birliklerini geri çekmesinin ardından şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. PKK/YPG’yle ilişkilerinin çok iyi olduğunu itiraf eden yetkili, ‘çatışmalarının yoğunlaşması’ durumunda terör örgütüne silah desteği sağlayabileceklerini kaydetti. Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.

DEAŞ'lıları bırakıyorlar

Türkiye’yi durdurmak için sivillere dahi acımasızca saldıran örgüt, Batı desteğini arkasına alabilmek için yine DEAŞ kartını oynadı. Tutuklu DEAŞ’lı teröristleri, ‘Mehmetçik hapishaneleri vuruyor’ yalanını ortaya atarak serbest bırakmaya başladı. Ancak YPG’lilerin, DEAŞ’lı teröristleri kendi elleriyle, sapasağlam hapishanelerden bıraktıkları anlar kameralarla görüntülendi.

Terör yandaşları kudurdu

Teröristlerin bölgeden temizlenmesini engellemeye çalışan Avrupa’daki PKK/YPG yandaşları, İsviçre’de sokakları karıştırdı. Önceki akşam Bern tren istasyonunda toplanan yaklaşık 2 bin terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti. PKK’lılar büyükelçilik önünde güvenlik önlemi alan polisle çatıştı. Macaristan'da ise terör örgütü yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi, Türk vatandaşları engelledi. PKK/PYD yandaşlarının eylemini protesto eden çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Macaristan bayrakları taşıdı. Terör örgütü yandaşları, büyükelçilik yakınlarındaki başka bir alanda eylem yapmak zorunda kaldı.