19 Mart 2020 Perşembe 09:12:59 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:22:15
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 210 bini geçtiği, 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
(AA)
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- İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı