"Halkına tepeden bakan medya istemiyoruz"

Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Medya Oscarları ödül törenine katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Matbu gazetelerle beraber, internet gazeteciliğinin, hatta vatandaş gazeteciliğinin yaygınlaştığını gördük. Yeni medya araçları, fırsatların yanında çok ciddi riskleri ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

AJANLIK YAPTILAR

Bugün hiçbir denetimin, düzenlemenin olmadığı sosyal medyada, yalan ve provokatif haberlerin hakimiyeti, doğrulara göre kat be kat fazladır. Bilhassa sosyal medya, Gezi olaylarında bir provokasyon üssü olarak kullanıldı. Bundan başarı elde edemeyince 17-25 Aralık’ta bu sefer farklı bir yol denediler. Yargı ve emniyet içindeki FETO’cular eliyle hükümete yönelik bir darbe teşebbüsünde bulundular. Kimi medya mensupları da bu dönemde örgütün ajanlığını yapmakta hiçbir beis görmedi.

GERÇEK TEMSİLCİLER

Uluslararası medya organlarının Türkiye’ye yönelik tavırları objektiflikten uzaktır bunun arka planında da ülkemizin bölgesel konularda aldığı tutum vardır. Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Biz kendi halkına tepeden bakan değil, halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz. Bizim medyamızın gerçek temsilcileri, Mustafa Cambaz gibi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlardır. Bizim medyamızın sembolleri, kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan hakikat peşinde koşanlardır.”

Medya oscarları sahiplerini buldu. 24 Moderatörü Ardan Zentürk, Cengiz Polatkan Özel Ödülü aldı