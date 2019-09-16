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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:30:14 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:33:31

Halkbank'tan son dakika faiz indirimi! Halkbank güncel indirimli faiz oranları 2019

Halkbank'tan son dakika faiz indirimi geldi. Halkbank faiz indirimi yaptığını duyurdu. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Halkbank güncel faiz oranları 2019 haberimizde yer alıyor..

Halkbank'tan son dakika faiz indirimi geldi. Halkbank, Merkez Bankası kararının ardından faiz indirimine gittiğini açıkladı. Halkbank güncel faiz oranları 2019 yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,  "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 - 15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu.

500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19'a indiren Halkbank, 500 bin TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır"

HALBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI 2019

Halkbank, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredisi için faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25 oranına düşürdü. Halkbank maaş dışı müşterileri içinse kredi faiz oranını yüzde 1,35'e düşürdü.

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