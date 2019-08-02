Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? Halkbank konut kredisi faiz oranları son dakika

Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? merak ediliyor. Konut almak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği konut kredisi faiz oranları indirimi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. İlk indirim açıklaması Ziraat Bankası'ndan geldi. Ardından Vakıfbank da kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Son dakika açıklaması ise bugün Halkbank'tan geldi. Halkbank yaptığı son dakika açıklamasında konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü ilan etti. Son bilgilere göre, bu 3 bankadan düşük faizden yararlanılarak konut kredisi kullanılabilecek.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut alacaklara krediyi 0,99 faizden kullandıracak Ancak 0,99 faizli konut kredisi kulanmanın bazı şartları yer alıyor. Düşük faizli konut kredisi kullanmanın koşulları şu şekilde:

1- 500 bin liraya kadar kullanılabilecek.

2- 180 ay vadeli kredilendirmelerde kullanılabilecek.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Nüfus cüzdanı

Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

Gelir durumunu gösteren belge;

Ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.

Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti

Emekliyseniz; SGK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.



KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konut kredisi başvurusu, banka şubesine doğrudan giderek ya da internet şubesi üzerinden yapılabiliyor. Konut kredisi başvuru için bazı bankalar SMS uygulamasını da kullanıyor. Kısa mesaj üzerinden kredi kullanılıp kullanılamacağı da öğrenilebiliyor.