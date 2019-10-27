Halk park, İBB rant derdinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeşil alan, park ve deprem toplanma alanlarının tartışma konusu olduğu bir zamanda, Beyoğlu Kulaksız’da bulunan, Ayhan Kocaman Parkı bitişiğindeki parseli satış listesine koydu. Bir milyon TL muhammen bedel belirlenen ve üzerinde bir ev bulunan 200 metrekarelik arsa, 6 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek ihaleyle satılacak. Çarpık yapılaşmanın ve betonlaşmanın yoğun olduğu bölgede, 5- 6 katlı yapılar mevcut.

VATANDAŞ PARK İSTİYOR

Bölgede yaşayanlar ise arsanın, yanındaki Ayhan Kocaman Parkı'na dahil edilmesini istedi. Semt sakinlerinden Tuğçe Uzun, “Park büyürse çok da avantajlı yer olabilir burası. Çocuklar gelir, burada eğlenir. Çünkü dışarıda normalde çocukları sokağa bırakıyorlar. Sokakta gezmektense buraya çocuklarını getirebilirler” dedi. Zeynep Başsarı ise “Çevrede fazla park yok. Çok fazla bina var” diye konuştu.

FİYATI YÜKSEK BULDU

Buradaki evde oturan Mustafa Şen’in oğlu Ramiz Erdem Şen, arsanın kendisine satılması için İBB’ye başvurduğunu söyledi. Uzun yıllardır evde oturdukları için mülkiyetin kendilerine geçmesi gerektiğini savunan Erdem Şen, İBB’ye 200 bin TL’ye yakın para ödediklerini iddia etti. İBB’nin belirlediği muhammen bedeli çok yüksek bulan Şen, “Mahallemizin arsa metrekare rayiç bedeli 2 bin 800 TL olmasına karşın, arsayı metrekaresi 6 bin TL'den satmaya kalktılar. İtiraz ettik” dedi.