Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi
MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.
Terör örgütü PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi
- Sivas'ta toplanacak CHP Parti Meclisi'nde konu Aylin Nazlıaka'nın affı
- Tabanda restorasyon! Aykırı davrananlar tespit edilerek istifası istenecek
- Türkiye sınırındaki PKK’lı teröristleri çekme sözü veren ABD, Ankara'ya yine yalan söyledi
- Ekrem İmamoğlu ödüllü işçiyi de işten çıkardı! İSPARK eski çalışanı Metin Karadeniz