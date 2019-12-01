Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
Hakkari'de, 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilen bir terörist, silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürerken, Hakkari kırsalında bir PKK'lı terörist, silahsız ve tezhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:
"2´nci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.12.2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan' arandığı ve 2012 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
(DHA)
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