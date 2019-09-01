01 Eylül 2019 Pazar 22:42:35 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 22:44:32
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerce ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.
(AA)
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