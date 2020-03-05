05 Mart 2020 Perşembe 13:07:09 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:14:28
Hakkari'de 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı
Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.
Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.
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