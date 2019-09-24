24 Eylül 2019 Salı 16:23:34 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 16:27:13
Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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