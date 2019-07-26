Hakkari'de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

AA