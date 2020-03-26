Hakkari'de 4 el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonda tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.

AA