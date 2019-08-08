08 Ağustos 2019 Perşembe 07:28:54 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 07:37:59
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
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