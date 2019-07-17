17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:11:51 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:13:19
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Hakkri bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi
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- Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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