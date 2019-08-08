08 Ağustos 2019 Perşembe 10:45:55 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:46:27
Hakkari Çukurca'da hava destekli operasyon: 2 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari-Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari-Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Sansür iddialarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt: Kamu menfaati ve güvenliğinin korunulması için şart
- CHP'nin skandalına tepkiler büyüyor: 1.5 dakika mülakat mı olur?
- CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den hamile çalışana mobbing
- Uzmanlar ABD’nin güvenli bölge planının, Türkiye’den daha çok PKK’yı korumayı öncelediğini belirtti
- CHP'li başkan Semih Şahin 'Bu şehirde Osmanlı eseri istemiyorum' dedi, Osmanlı temalı, kubbeli üst geçit yapımını iptal ettirdi