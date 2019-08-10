Hakkari bayram namazı saat kaçta? 2019 Hakkari Kurban Bayramı namaz vakti arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olan bayram namazları, bayramların birinci günü kuşluk vaktinde kılınıyor. Farz değil vacip bir namaz olarak bilinen bayram namazı iki rekat olarak cemaatle kılınıyor.Bayram namaz vakitlerini merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini il il duyurdu. Tüm illerin namaz vakitleri Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takviminde yer alıyor. Bayram sabahında kılınacak namazın ardından, kurban ibadeti de yerine getirilecek. Hakkarili vatandaşlar 11 Ağustos 2019 Pazar sabahı kılacakları bayram namazı vakitlerine haberimizden erişim sağlayabiliyor.

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2019 Hakkari Kurban Bayramı namaz vakti saat 05:53'te. Hakkarili vatandaşlar 11 Ağustos 2019 Pazar sabahı Kurban Bayramı namazını bu saatte kılacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT KILINIR?

Bayram namazı iki rekat kılınıyor. Bayram namazının birinci ve ikinci rekatlarında okunması gereken dualar şu şekilde sıralanıyor:

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Kurban, Allah’a yakınlaşma vesilesidir. Kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma amacıyla, O’nun verdiği hayvanlardan, kurban edilmeye uygun olan birini, yine O’nun rızasını kazanmak için kesmektir. Bu bayram adını Müslümanların Allah rızası için büyükbaş veya küçük baş hayvan kurban etmesinden alır. Tüm dünya Müslümanları tarafından kutlanan Kurban Bayramı'nda İbrahim Peygamber'in oğlu İsmail Peygamber'i kurban etmek istemesi anılır. Aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Bayramda da Bayram Namazı kılınır ve bayram hutbesi okunur. Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir ve vacibdir. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir.

Kurban, Allah yolunda gösterilen bir fedakârlık, O'nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Zenginlerin, kestikleri kurban etlerinden fakirleri yararlandırması, müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Varlıklı insanlarla birlikte yoksullar da sevinir. Kurbanla gelen bu sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu artırır.