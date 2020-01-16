16 Ocak 2020 Perşembe 08:05:56 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 08:37:30
Hakkâri'de 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı
Hakkâri Çukurca'da 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı: Hakkâri Çukurca'da 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.
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