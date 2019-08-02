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02 Ağustos 2019 Cuma 16:47:52 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:51:45

Hakim ve savcı mülakat sınavı sonuçları açıklandı! Hakim ve savcı mülakat sınav sonucu sorgulama sayfası

Hakim ve savcı mülakat sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakim ve savcı mülakat sınav sonucu sorgulama sayfası merak ediliyor. 29 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen sınavlara katılan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 29 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarının mülakat sonuçları erişime açıldı. Hakim ve savcı mülakat sınav sonucu sorgulama sayfasından sorgulama yapılabiliyor. Hakim ve savcı mülakat sınavı sonuçları ayrı ayrı açıklandı. Adli yargı, avukatlık-adli yargı, idari yargı hakim adaylığı mülakat sınavı sonuçlarına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

Hakim ve savcı mülakat sınavı sonuçları açıklandı mı? Hakim ve savcı mülakat sınav sonucu sorgulama sayfası merak ediliyor. 2018 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 500 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı, alınıyor. Adayların yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara’da iki oturumda yapıldı. Adayların heyecanla beklediği mülakat sonuçları belli oldu.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

29 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarının mülakat sonuçları erişime açıldı.

29 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Ocak 2019 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştı.

 

29 Aralık 2018 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
 

29 Aralık 2018 Tarihinde Yapılan Avukatlık-Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
 

29 Aralık 2018 Tarihinde Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
 

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİ? 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1983 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1973 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

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