  • Bist 100
    111126
  • Dolar
    5,8506
  • Euro
    6,5204
  • Altın
    277,8830
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yanal çare olamadı Yanal çare olamadı
'Galatasaray güneş gibidir' 'Galatasaray güneş gibidir'
Kartal’da büyük gol krizi Kartal’da büyük gol krizi
'Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz' 'Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz'
Hekimler uyardı: Tıbbi estetik uygulamalarını güzellik merkezlerinde yaptırmayın Hekimler uyardı: Tıbbi estetik uygulamalarını güzellik merkezlerinde yaptırmayın
ABD Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı ABD Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı
CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı
TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi 'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi
Dilan Çiçek Deniz'in dans eğitmeni Londra'dan Dilan Çiçek Deniz'in dans eğitmeni Londra'dan
Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor
BAE'nin ABD'deki Türkiye karşıtı kirli planı deşifre oldu BAE'nin ABD'deki Türkiye karşıtı kirli planı deşifre oldu
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı! Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı!
Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'dan Lol bebekli paylaşım Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'dan Lol bebekli paylaşım
Meryem Uzerli 500 bin çocuğu sevindirdi Meryem Uzerli 500 bin çocuğu sevindirdi
Ferhat Göçer'den cezaevinde klip Ferhat Göçer'den cezaevinde klip
Naz Elmas muradına erdi Naz Elmas muradına erdi
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık
Göksel'den örnek davranış Göksel'den örnek davranış
18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi TBMM'de 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi TBMM'de
Gülşen'den yeni albüm yolda Gülşen'den yeni albüm yolda
Ünal Karaman: İkinci golü bulamamak üzücüydü Ünal Karaman: İkinci golü bulamamak üzücüydü
Mehmet Özdilek: Çok önemli bir galibiyet aldık Mehmet Özdilek: Çok önemli bir galibiyet aldık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 23:11:41 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:14:31

Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı!

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ve suçsuz olduğunun ispatlanması için bir üst mahkemeye yaptığı başvurunun ardından temyiz duruşması yapıldığı kaydedildi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında yargılanıp suçlu olduğu iddiasıyla hapis cezası verilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ve suçsuz olduğunun ispatlanması için bir üst mahkemeye yaptığı başvurunun ardından temyiz duruşması yapıldı.

Savunma avukatı ve savcılığın hazır bulunduğu duruşmada, 3 yargıç tarafların argümanlarını dinledi.

Hakan Atilla'nın avukatı John Elwood müvekkilinin ve bankanın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırımlarına tabi olmadığını, bu kapsamda yargılanamayacağını ve mahkemenin de yargı yetkisi bulunmadığını söyledi.

Elwood, aynı zamanda ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'ın yaptığı bir telefon görüşmesini inkar ederek hem mahkemeye hem de jüriye yalan söylediğini, federal mahkemenin de söz konusu telefon görüşmesinin duruşmada dinletilmesi talebini reddettiğini hatırlattı.

Atilla'nın avukatları 25 Eylül 2016'da Sarraf ile amcası olduğu söylenen "Ahad" isimli kişi arasında geçen telefon konuşmasınının hem Azerice hem İngilizce transkriptlerinin tamamını mahkemeye sunmuş, söz konusu telefon görüşmesinde Sarraf'ın ''Burada kanun yok, Yapmadığın bir şeyi kabul etmek zorundasın. Burada işler böyle yürüyor. Önemli olan suçunu kabul etmen. Bu baskı sadece Amerika'da var diğer ülkelerde olmaz. Suçunu itiraf edersen serbest bırakılırsın, durum bundan ibaret." dediği ortaya çıkmıştı.

RIZA SARRAF YARGILANMAYACAK

Mahkeme Heyeti Başkanı Rosemary Pooler ise savcılığa Rıza Sarraf'ın neden yargılanmadığı ve nerede olduğu sorusunu yöneltti. Savcı Michael Lockard ise Sarraf'ın suçunu itiraf ettiğini belirterek, yargılanmayacağını söyledi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Pooler'un ayrıca ABD'de ilk kez bu tür bir davanın görülmesi ve Atilla'nın herhangi bir finansal çıkarının olup olmadığı, rüşvet alıp almadığı sorularını yöneltmesi ve duruşma sonunda davanın ilginç olduğunu söylemesi dikkati çekti.

Temyiz sürecinde ikinci bir duruşma beklenmiyor. Mahkeme heyeti ise kararı ne zaman vereceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

DAVA SÜRECİ

Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddia edilen Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmiş, iyi hal durumundan cezası 28 aya düşürülmüş, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin ardından 23 Temmuz'da Türkiye'ye gönderilmişti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD’de tutuklanan Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ